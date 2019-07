Entre todos, animate

Algo te habíamos adelantado tras el período de reflexión que siguió al robo del Mensajero Digital, volver para hacer lo mismo no era una opción muy inteligente. Muchos compañeros brindaron su apoyo durante esos días, apoyo que confirmó la necesidad de un medio totalmente independiente de gobiernos y empresas. La cuestión siempre fue cómo construir un medio sin presupuesto y sostenerlo a través del tiempo; es una deuda de la nueva Ley de Medios el cómo se financian los medios alternativos que no tienen el lucro como fin, seguramente en el futuro, cuando se termine la lucha contra los monopolios históricos, habrá que dar esa batalla. Mientras tanto la existencia de los medios alternativos se basa en la buena voluntad y en la donación de horas para su construcción y sostenimiento. Estos lineamientos comprometen a los que están convencidos que la comunicación y la información son herramientas estratégicas a las que no puede renunciar el campo popular. Ese es el origen y motivo esencial del Mensajero Digital, darle voz a los ciudadanos hartos de lo establecido, irrespetar a los que nos irrespetan desde el poder, tanto sea político como económico, encarar la información desde el punto de vista del ciudadano más débil, y sostener a través de la puesta en agenda las luchas de militantes y organizaciones sociales del campo popular; pero sobre todos crear el espacio para que entendamos de una vez por todas que la información y la opinión no deben ser un territorio exclusivo del poder al que los ciudadanos no tenemos acceso, transformarnos en protagonistas saliendo del rol eterno de espectadores de una trama que no escribimos ni actuamos pero cuyo desenlace siempre pagamos con muertes y pobrezas varias presentadas falsamente como inevitables. Ser protagonistas del relato y de su construcción, colectivamente. Ese “colectivamente” determina la nueva etapa del Mensajero Digital, un grupo de personas que participan en la vida social de Bariloche, Villa La Angostura y el Bolsón han aceptado tomar la posta en esta tarea de ser protagonistas en la construcción del relato. Gente muy valiosa que sentimos como un privilegio enorme contar como colaboradores del Mensajero Digital. Es un experimento inédito para nuestra ciudad, un grupo heterogéneo de personas aportando cada uno su ladrillo en la construcción de una información libre de condicionamientos, habrá opiniones coincidentes y habrá disensos que generarán ricos debates, ese el nuevo Mensajero Digital que hoy más que nunca es de todos y que justamente por eso hay que hacerlo entre todos. Colaboradores Mensajeros: Mara Bou, Leonardo Jalil, Martín Lozada, Mary Fernandez, Fernando Sabbioni, Hugo Rangone, Hernán Piratto Mazza, Melisa Bendersky, Susana Lara, Sergio Lucero, Pepe Gamez, Marcelo Martínez, Coqui Mackey, Leonardo Grela, Armando Aligia, Silvia Contreras, Gerardo Ghioldi, José Hideki, Sebastián Carapezza, Daniel Jaramillo, Patricia Pichunleo y seguirán las firmas…