El periodista Jorge Lanata presentó este domingo en su programa PPT un "informe" sobre el pago de impuestos a las ganancias. "Hace frío, nadie los mandó ahí a los tipos. No están en la Antártida", comentó y además insultó a los pampeanos: "los hijos de puta de La Pampa no garpan Ganancias".



Lanata, apoyado por la supuesta "investigación" de dos periodistas que trabajan en su programa, presentó un extenso informe sobre los sectores que mantienen "privilegios", por los cuales pagan menos impuestos que el resto.



En ese marco, el programa presentó como “el caso más grande” a La Pampa porque, sostuvo, el gobernador Carlos Verna dejó “exentos” de Ganancias desde 2017 a los empleados públicos provinciales. El dato, sin embargo, es falso: lo que hizo el mandatario provincial, en rigor, fue adecuar los descuentos de salarios por Ganancias, como lo estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así, no es que quedaron exceptuados: lo que se paga ahora es menos.



Según informó Diariotextual.com, Verna lo que hizo fue equiparar el cálculo de ese impuesto al resto del país: los estatales provinciales no pagan Ganancias sobre los viáticos, la movilidad, el desarraigo, las asignaciones específicas, la mayor responsabilidad jerárquica y las actividades críticas. Así, por ejemplo, el descuento por Ganancias es idéntico, porcentualmente, al que se le realiza al presidente y a los ministros de la Nación. Las dos periodistas que presentaron el informe partieron de una falsedad: dijeron que, en realidad, los estatales pampeanos “no pagaban” Ganancias. “Rige un decreto del gobernador Verna, que dice que los empleados públicos no tienen que pagar. No paga Ganancias ni la Sinfónica de La Pampa”, sostuvo una de las periodistas. Su compañera asintió. Y dio otro dato falso: una de las presentadoras aseguró que el tema está “judicializado”, cuando no es así. En ese momento tomó la posta Lanata para insultar a los pampeanos. “¿Qué hace frío ahí, hace calor? En La Pampa hay pasto, ¿les molesta el pasto?”, intentó hacerse el chistoso. “Cuando nos dicen que no hay plata, quiero que se acuerden, es importante que lo tengamos en cuenta, cuando dicen que no alcanza… ¿Sabés qué? Sí alcanza, porque los hijos de puta de La Pampa que laburan en dependencias del Estado no garpan impuestos”, lanzó el periodista ultraoficialista. “De ahí podés sacar (para cubrir el déficit), porque si son tipos que pagan Ganancias no son tipos que vivan mal”.