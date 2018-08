Salario Mínimo, Vital y Móvil medido en dólares volvió a los niveles de 2007



SEBASTIÁN D. PENELLI-ambito











El Salario Mínimo, Vital y Móvil viajó atrás en el tiempo. En realidad, no. Tras la escalada del dólar oficial del Banco Nación a $ 30,30, el SMVyM regresó a valores cercanos de fines de 2007, cuando Néstor Kirchner dejaba la presidencia.

En ese entonces, el Consejo del Salario fijó el sueldo mínimo en $ 980, unos u$s 310 de la época, con la divisa a $ 3,16. Una década después, la gestión de Mauricio Macriestableció que el SMVyM en agosto alcanza los $ 10.000, con un dólar a $ 30,30, lo que da como resultado u$s 330 por mes.



Desde septiembre de 2004 hasta agosto de 2015, el salario mínimo medido en dólares tuvo un aumento ininterrumpido, con excepción de 2014, el año en que la crisis financiera global afectó las cuentas argentinas. Al inicio del gobierno de Kirchner el ingreso vital era de u$s 149, mientras que al final del ciclo K llegó a $ 607.







Cambiemos lo modificó en junio de 2016, pero por el efecto de la devaluación de ese año bajó de u$s 607 a u$s 477. En julio de 2017 Macri lo volvió a subir (en pesos pasó de6.810 a 8860). Ese incremento sí se vio reflejado en la comparativa en billete verde: de u$s 477 trepó a u$s 519, con un dólar oficial a $ 17,06. Pero en julio pasado el salario mínimo "dolarizado" retomó la caída libre: bajó a u$s 343, con la divisa a $ 29,08.



La semana pasada el Gobierno nacional resolvió 7% en septiembre; 6% en diciembre; 6% en marzo del próximo año y 6% en junio de 2019. ¿Cuánto cotizará el dólar para entonces?



Al cierre de esta nota el SMVyM se mantiene en $ 10.000, pero la moneda estadounidense se disparó a $ 30,30. Los embates económicos externos y los problemas financieros domésticos lo desinflaron más aún hasta caer a u$s 330, un nivel muy similar al de 2007. Lo que se podría decir que el salario mínimo, vital y móvil viajó atrás en el tiempo. Pero, no.



En ese entonces, el Consejo del Salario fijó el sueldo mínimo en, unosde la época, con la divisa a. Una década después, la gestión deestableció que el SMVyM en agosto alcanza los, con un dólar a, lo que da como resultadopor mes.Desde septiembre de 2004 hasta agosto de 2015, el salario mínimo medido en dólares tuvo un aumento ininterrumpido, con excepción de 2014, el año en que la crisis financiera global afectó las cuentas argentinas. Al inicio del gobierno de Kirchner el ingreso vital era de, mientras que al final del ciclo K llegó aCambiemos lo modificó en junio de 2016, pero por el efecto de la devaluación de ese año bajó de. En julio de 2017 Macri lo volvió a subir (en pesos pasó de). Ese incremento sí se vio reflejado en la comparativa en billete verde: detrepó a, con un dólar oficial aPero en julio pasado el salario mínimo "dolarizado" retomó la caída libre:La semana pasada el Gobierno nacional resolvió sin acuerdo de la CGT ni las CTA dar un incremento de 25% . La suba llevará el salario mínimo de los actuales $ 10.000 a $ 12.500, pero se abonará de la siguiente forma:. ¿Cuánto cotizará el dólar para entonces?Al cierre de esta nota el SMVyM se mantiene en, pero la moneda estadounidense se disparó a. Lo que se podría decir que el salario mínimo, vital y móvil viajó atrás en el tiempo. Pero, no.