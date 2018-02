Un video de seguridad muestra el disparo de Chocobar al ladrón

Dos tiros por la espalda

El presidente Mauricio Macri recibió y felicitó al policía Luis Chocobar por su actuación. Hoy se conoció la imagen del domo que muestra cómo el policía de civil le dispara al joven que estaba huyendo luego de participar en el robo a un turista estadounidense que fue acuchillado. El juez consideró que el oficial que no estaba en servicio practicó homicidio exceso en legítima defensa, delito por el cual lo procesó y embargó.









El policía local de Avellaneda Luis Chocobar dispara vestido de civil contra Pablo Kukoc, de 18 años, que corre escapando de espaldas al oficial, luego de robarle junto a otro joven al turista estadounidense Frak Joseph Wolek, quien había sido gravemente herido. El joven cae sobre el piso por el impacto de dos disparos, uno de ellos, por encima de la cintura, el que lo mató tras cinco días de agonía en el hospital. La imagen se ve en el video de un domo callejero publicado por Infobae y vale más que las palabras de elogio que el presidente Mauricio Macri, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, tuvieron para con Chocobar, a quien le expresaron el "orgullo" de que haya disparo por la espalda a un ladrón.



Las imágenes cierran sin posibilidad de réplica la crítica central que en las últimas horas se le hizo al gesto de la Casa Rosada de reconocer a lo que fue un caso de "gatillo fácil", debido a que Chocobar actuó, como lo calificó el juez nacional de menores 1, Enrique Gustavo Velázquez, por homicidio con exceso en la legítima defensa.



A pesar de los elogios presidenciales y la advertencia de Bullrich sobre que el Gobierno pondría un abogado para que revierte la situación judicial de Chocobar, en un claro signo de presión para el juez de menores, Velázquez ya había descripto el exceso cometido por el policía local en su fallo a partir de las imágenes que se conocieron esta tarde: “La agresión a la que era pasible (el policía Luis Chocobar) no era inminente, ya que de las imágenes captadas por el domo instalado en la esquina de Irala y Suárez se observa que al momento de recibir los disparos (Pablo Kukoc, el asaltante que terminó muerto) corría por esa última arteria, sin darse vuelta en ningún momento y se encontraba a varios metros de distancia del oficial”. La ministra Bullrich dijo que se comunicó con el juez para explicarle que iban a ponerle abogados al policía y que respaldaban la apelación del fallo.



Esta mañana, en diálogo con Radio Con Vos, la madre del joven asesinado, Ivonne Kukoc, había repudiado el reconocimiento hecho por Macri a Chocobar y aseguró: "Me cansé de escuchar mentiras". La madre del joven contó que su hijo salió corriendo y recibió el primer impacto en bala en una pierna. “Ahí Pablo cae, no sé por qué siguió disparando", lamentó la mujer y precisó que el segundo y mortal disparo “fue hecho a menos de siete metros” y “mucho más arriba de la cintura que lo que dicen”.















“Ignora y desprecia las reglas básicas del uso proporcional de la fuerza"

El CELS cuestionó el apoyo de Macri al policía procesadoManuel Tufró, del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del organismo, señaló que “hay indicios para afirmar que por lo menos está bien el procesamiento del oficial Chocobar”. Afirmó que al respaldar al policía el Gobierno “se aferra a la versión periodística del hecho” e incurre en “una interferencia grave ante el Poder Judicial”.Imagen: Twitter Mauricio Macri"La estrategia del Gobierno es lamentable, es llevar al extremo la convalidación de las acciones violentas de policías en contra de las reglas y protocolos", advirtió Manuel Tufró, coordinador del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS, al cuestionar la reunión que mantuvo ayer el presidente Mauricio Macri con el policía Luis Chocobar, quien el 8 de diciembre mató a un joven que acababa de asaltar a un turista.Por Horacio CecchiEn diálogo con el programa “A los botes” de FutuRock FM, Tufró planteó que la Justicia está investigando el caso y “no está establecido qué sucedió”. “´Pero hay indicios para afirmar que por lo menos está bien el procesamiento del oficial Chocobar”, añadió. Frente a eso, cuestionó que el gobierno se aferre a la “versión periodística del hecho”. “Convalida las versiones y da un mensaje muy grave porque hay una interferencia grave ante el Poder Judicial en una situación donde es raro que se avance correctamente, como se está avanzando”, añadió.El especialista del CELS consideró que el presidente Mauricio Macri ”ignora y desprecia las reglas básicas del uso proporcional de la fuerza”. Acotó que es más preocupante que funcionarios como el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, no planteen un límite al tema. “Se sumó a la demagogia punitiva. La función del secretario de Derechos Humanos debería ser en todo caso advertirle a los funcionarios sobre las reglas del uso proporcional de la fuerza que la policía tiene que cumplir", remarcó Tufró."Es gravísimo desde todo punto de vista porque además aprovechan un momento mediático de un tema para meterse con eso y no hablar de otras cosas, claramente", señaló el , coordinador del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS.Respecto a cómo deben ser los procedimientos en estos casos, Tufró mencionó que “lo primero que debería tratar de hacer un policía que está solo es pedir refuerzos” y cuestionó las intervenciones de policías fuera de servicio porque “son en general las más letales, no solo en términos de las personas que mueren, sino también para los propios policías”."No son recomendadas las intervenciones fuera de servicio, que es todo lo contrario de esta idea de intervención heroica que pone en escena el Gobierno. El policía podría haber perseguido y debería haber buscado la forma de reducir o detener a esas personas que huían sin hacer uso de la fuerza letal, que solamente está permitida si existe una amenaza inminente a la vida de un policía o a la de un tercero. La del tercero ya había cesado evidentemente", completó.