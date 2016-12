Río Negro: complica al gobernador Weretilneck cesión de tierras a amigo de Macri La paz de la ciudad rionegrina se ve afectada desde hace días a causa de Laderas S.A., un loteo que promueve el millonario Joseph Lewis, con quien el presidente vacacionó el último verano. CECILIA CAMARANO RESISTENCIA. Los vecinos de El Bolsón realizaron un acampe y una movilización en rechazo al loteo que favoreció al empresario Lewis. "Cómo no pasar una linda Navidad en un lugar así". Las palabras pertenecen al presidente, Mauricio Macri, quien este miércoles, luego de que el vehículo en el que se movilizaba recibiera agresiones, encabezó un acto en el sur argentino.



Justamente es en el sur del país, más precisamente en El Bolsón, donde miles de habitantes pasaron una Navidad en estado de alerta y movilización, luego de que el Concejo Deliberante de esa ciudad aprobara la cesión de tierras de una reserva natural para un emprendimiento inmobiliario que tiene detrás al magnate Joseph Lewis, amigo del presidente.



Se trata de Laderas S.A., un loteo sobre Cerro Perito Moreno, un terreno de 850 hectáreas sobre una reserva natural, y uno de cuyos titulares, Nicolás Van Ditmar, es además administrador de los bienes del millonario en tierras argentinas.



Fue el propio Van Ditmar quien dijo que el jefe de Estado "es un amigo de la familia Lewis desde hace 11 años y ha visitado la zona muchas veces, incluso antes de que fuera presidente y jefe de Gobierno de la Ciudad".



Pero el enojo de los pobladores de El Bolsón con Lewis viene de hace años. El millonario fue quien cerró el acceso a otra de las reservas naturales sureñas, Lago Escondido, al comprar los terrenos linderos, dejando a los habitantes del lugar sin paso al cúmulo de aguas de origen glaciar.



Su mansión en la Patagonia fue el lugar elegido por el presidente para alojar a su par Barack Obama y su esposa Michelle, durante la visita oficial al país.



Según el concejal de El Bolsón por el FpV, Mario Scandizzo, el primer mandatario habría aprovechado su estadía en la mansión de Lago Escondido para encargarse personalmente de los negocios de su amigo inglés.



"Macri mandó a llamar a -el intendente local, Bruno-Pogliano, y le dijo que le defina el tema del loteo en Perito Moreno", dijo en declaraciones a ámbito.com.



Al Cerro Perito Moreno se llega por un camino blanco en invierno, a causa de la nieve, y verde en verano, producto de un tupido bosque autóctono, que incluye ciprés y coihue entre sus especies.



Se trata de una reserva natural que compromete las aguas de la Reserva Natural Cumbreras de Mallín Ahogado, desde donde se va a las caminatas del 'Cajón del Azul' o el 'Hielo Azul', entre otras.



Los intereses de Lewis en el lugar se remontan a su llegada a la Argentina: el inglés quiso hacer allí su pista de aterrizaje, pero un amparo se lo prohibió. Si pudiera tener acceso, los lugareños creen que "finalmente la construiría".



Pero Macri no sólo habría aprovechado la visita a Lewis para hablar con Pogliano.



"También mandó a llamar a -el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck- por el tema de Cerro Catedral", añadió Scandizzo. Según el concejal, Lewis también tiene interés en adquirir la concesión de esa reserva natural.



Los vecinos de El Bolsón sostienen además que, de realizarse el loteo, Lewis, cuyas propiedades son linderas al Cerro Perito Moreno, "vendería la electricidad que obtenga de El Pedregoso", arroyo cuyo caudal contempla el terreno.



"Weretilneck le cedió por treinta años el agua de El Pedregoso", argumenta Scandizzo a este portal.



Fuentes oficiales de intendencia afirmaron a ámbito.com que Weretilneck, "apoya en su totalidad el accionar del intendente Pogliano sobre el loteo".



Desde la intendencia afirman que los vecinos deben aceptar que la situación actual es "producto de un juicio en el que se falló a favor de la empresa Laderas S.A.".



Sin embargo, Pogliano llegó al cargo con la promesa de que no haría loteos. A menos de un año de asumir el cargo, incumplió su promesa, y el Concejo Deliberante aprobó el proyecto con los votos de tres concejales de Juntos Somos Río Negro y dos de la UCR.



En 2011, la adjudicación fue denunciada por la Asamblea en Defensa de la Tierra y el Agua de El Bolsón, debido a que la deforestación está prohibida por la legislación ambiental local, y argumentando además que no hubo informe de impacto ambiental ni audiencia pública establecida para esos procedimientos.



El caso llegó al Superior Tribunal de Justicia provincial en 2013, y se suspendió la audiencia hasta tanto se resuelva la legalidad de esa convocatoria.



La causa fue reactivada hace un mes, cuando Pogliano ratificó el loteo y desató la polémica.



El aliado de Weretilneck es además cuestionado por legisladores de la oposición, quienes lo denunciaron públicamente por haber sido uno de los contadores de Laderas.



Según pudo comprobar este medio, tanto el Estudio Contable Pogliano, como la empresa inmobiliaria Laderas S.A., tienen la misma dirección: Avenida San Martín 2963.



La protesta de los vecinos incluyó un acampe frente al edificio municipal, protegido por un fuerte vallado policial de la 'peligrosidad' de los vecinos que se manifestaron con banderas y tambores en contra del proyecto.



En declaraciones a ámbito.com , vecinos de la localidad de El Bolsón aseguraron que fueron "reprimidos" por las fuerzas de seguridad. El Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER), usó palos y gas pimienta para reprimir a los manifestantes, hecho sin precedentes en el lugar.



Fuentes oficiales de la intendencia de El Bolsón argumentan a este portal, que "no hay descontento en El Bolsón". "No es cierto que hayan marchado 5.000 personas, fueron 1.500 de un total de 35.000 habitantes de El Bolsón, lo cual no es representativo", señalaron.



Consultados por este medio, desde la intendencia local afirmaron que "no hubo represión", en aunque sí admitieron que se utilizó "gas pimienta y gases lacrimógenos". "Pero fue para liberar a las empleadas del municipio de agresores que después marchan por NiUnaMenos", añadieron. (AMBITO)